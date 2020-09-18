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Глава Саратовской области заразился коронавирусом

14:08, 19 сентября 2020
Валерий Радаев Валерий Радаев Фото: saratov.gov.ru

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сообщил, что заразился коронавирусом. Он уточнил, что заболевание у него протекает в лёгкой форме.

К сожалению, не удалось избежать инфекции коронавируса. Сдал тест, который показал положительный результат. Сейчас нахожусь на самоизоляции, болезнь протекает в лёгкой форме, — написал в Instagram Радаев.

Глава региона сообщил, что продолжает работать в дистанционном режиме. Он также поблагодарил медиков, которые сейчас «трудятся в больницах и поликлиниках», и пожелал всем беречь себя и своих близких.

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Как писал NEWS.ru, Александр Неклюдов, возглавлявший Пластовский район Челябинской области, скончался 18 сентября от коронавирусной пневмонии. Врачи клинической больницы № 3 на протяжении двух недель боролись за жизнь Неклюдова. Политик долгие годы возглавлял Пластовский район и, как сообщили в пресс-службе губернатора, стал во многом символом южноуральского самоуправления. Неклюдов скончался в возрасте 67 лет. Коронавирусная пневмония поразила большую часть его лёгких.

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