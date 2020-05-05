Глава МО поручил помочь пожилым людям в оформлении пропусков

https://static.news.ru/photo/29f6fd46-8eda-11ea-bc51-fa163e074e61_660.jpg Андрей Воробьёв Фото: Московская область/vk.com

Главы округов Подмосковья должны помогать людям старшего поколения в оформлении пропусков для поездок на дачи. Поручение отдал губернатор региона Андрей Воробьёв.

Он пояснил, что получает много писем по поводу соблюдения режима самоизоляции от жителей области в возрасте старше 65 лет. В связи с этим потребовал уделить им особое внимание.

В случае необходимости главы должны оказать помощь в оформлении, — цитирует губернатора «Интерфакс».

Пропускной режим введён в Подмосковье с 15 апреля. В настоящее время проверка пропусков осуществляется при помощи системы фотофиксации.

Ранее NEWS.ru писал, что власти МО рассматривают возможность организации перевозки ветеранов Великой Отечественной войны на дачи во время майских праздников. В то же время глава региона призвал жителей области не расслабляться в ходе майских праздников и продолжать соблюдать режим самоизоляции.