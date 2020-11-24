Глава Минприроды заявил о необходимости «генеральной уборки» в Арктике

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В российской Арктике требуется провести «генеральную уборку», чтобы можно было привлекать в эти районы туристов. Об этом заявил недавно назначенный на должность главы Минприроды Александр Козлов во время заседания Совета по Арктике и Антарктитке при Совете Федерации.

Арктике нужна генеральная уборка! Думаю, что мы предложим новую программу по генеральной уборке нашего Севера. Надеюсь, что вы активно включитесь в эту работу, и мы все вместе сможем очистить Арктику от ржавеющих бочек и брошенного железа, — цитирует РБК министра.

Козлов сравнил норвежский остров Шпицберген, который ежегодно посещают 70 тыс. туристов, и российский парк «Русская Арктика», где бывают всего 1 тыс. туристов в год. Причиной тому, по словам министра, — ржавеющие бочки и прочий металлолом, который скопился в Заполярье со времён Советского Союза.

Также Козлов отметил проблему твёрдых коммунальных отходов (ТКО), так как особенности Севера не учитывались при формировании системы обращения ТКО. Сегодня, по словам главы Минприроды, ведомство поставило себе задачу решить и этот вопрос.

Александр Козлов занял должность главы Министерства природных ресурсов и экологии РФ 10 ноября. Ранее он руководил Минвостокразвития (до 25 февраля 2019 — Министерство по развитию Дальнего Востока).

Как сообщал NEWS.ru, Минтранс, Росморречфлот и несколько ФГУП начали строительство магистральной подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по маршруту Мурманск — Владивосток. Её локальные ответвления выйдут в крупнейшие порты и населённые пункты Арктики.