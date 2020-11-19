Россия обеспечит Арктику высокоскоростным Интернетом

https://static.news.ru/photo/fc5ac590-2a0e-11eb-a34b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rosatom/Global Look Press

Минтранс, Росморречфлот и несколько ФГУПов начали строительство магистральной подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по маршруту Мурманск — Владивосток. Её локальные ответвления выйдут в крупнейшие порты и населённые пункты Арктики.

Россия потратит на обеспечение региона высокоскоростным Интернетом 65 млрд рублей, сообщает РБК. Агентство отмечает, что контракт на строительство подписан ещё в 2019 году в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Ожидается, что без учёта ответвлений до населённых пунктов вдоль трассы протяжённость ВОЛС составит более 12,5 тысячи км. Проект должен быть завершён в 2026 году.

Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минприроды, Минвостокразвития, Минэкономразвития, Минфину и Минэнерго подготовить предложения по налоговому стимулированию геолого-разведочных работ в Арктике. Правительство планирует увеличить программу работ на континентальном шельфе, чтобы обеспечить воспроизводство минерально-сырьевой базы углеводородного сырья в Арктической зоне.