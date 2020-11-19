Россия обеспечит Арктику высокоскоростным Интернетом

Минтранс, Росморречфлот и несколько ФГУПов начали строительство магистральной подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по маршруту Мурманск — Владивосток. Её локальные ответвления выйдут в крупнейшие порты и населённые пункты Арктики.
Россия потратит на обеспечение региона высокоскоростным Интернетом 65 млрд рублей,
Ожидается, что без учёта ответвлений до населённых пунктов вдоль трассы протяжённость ВОЛС составит более 12,5 тысячи км. Проект должен быть завершён в 2026 году.
Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минприроды, Минвостокразвития, Минэкономразвития, Минфину и Минэнерго подготовить предложения по налоговому стимулированию геолого-разведочных работ в Арктике. Правительство планирует увеличить программу работ на континентальном шельфе, чтобы обеспечить воспроизводство минерально-сырьевой базы углеводородного сырья в Арктической зоне.