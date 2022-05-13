Глава Крыма предложил премьеру Польши «засунуть фантомные боли подальше»

Сергей Аксёнов / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В желании руководства Польши уничтожить «русский мир» нет ничего нового, потому что поляки уже не раз пытались подчинить и уничтожить Россию, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя заявления премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который назвал «русский мир» чудовищной новой идеологией. Аксёнов призвал Моравецкого «засунуть свои фантомные боли подальше», потому что, по его словам, история не раз показывала, чем заканчивались попытки по уничтожению России.

Пусть пан премьер засунет свои фантомные боли подальше и освежит в памяти исторические факты. Потому что иногда история имеет свойство повторяться, — написал Аксёнов в Telegram-канале.

Ранее глава польского правительства назвал «русский мир» раковой опухолью, представляющей смертельную угрозу для всей Европы. Он заявил, что эта «чудовищная идеология» должна быть искоренена полностью.

Заявление Моравецкого также прокомментировала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Она назвала слова польского политика «фашистскими». По её мнению, Моравецкий таким образом предал память тысяч поляков, истреблённых в годы Второй мировой войны, а также тысяч поляков, спасённых советскими солдатами.