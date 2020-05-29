Глава Крыма назвал дату начала работы «Артека»

Первая смена в международном детском лагере «Артек» начнётся 1 июля, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Уже сейчас существует договорённость с МДЦ «Артек» и федеральным центром о запуске детской здравницы с 1 июля, — написал Аксёнов в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, сезон может начать на две недели раньше, если удастся в ближайшее время выполнить все необходимые требования Роспотребнадзора. Сам Аксёнов готов лично обратиться в ведомство и к министру просвещения с просьбой о запуске «Артека».
Как ранее писал NEWS.ru, в Крыму открыли для прогулок Алупкинский парк, который находится у Воронцовского дворца, а также парк вблизи Массандровского дворца. На входе посетителям в обязательном порядке измеряют температуру и проверяют наличие медицинских масок.
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