Глава Крыма назвал дату начала работы «Артека»

https://static.news.ru/photo/066bc842-a1dc-11ea-9276-fa163e074e61_660.jpg Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Первая смена в международном детском лагере «Артек» начнётся 1 июля, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Уже сейчас существует договорённость с МДЦ «Артек» и федеральным центром о запуске детской здравницы с 1 июля, — написал Аксёнов в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, сезон может начать на две недели раньше, если удастся в ближайшее время выполнить все необходимые требования Роспотребнадзора. Сам Аксёнов готов лично обратиться в ведомство и к министру просвещения с просьбой о запуске «Артека».

Как ранее писал NEWS.ru, в Крыму открыли для прогулок Алупкинский парк, который находится у Воронцовского дворца, а также парк вблизи Массандровского дворца. На входе посетителям в обязательном порядке измеряют температуру и проверяют наличие медицинских масок.