Глава Красноярского края Усс ввёл режим ЧС из-за пожаров

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В Красноярском крае введён режим чрезвычайной ситуации в связи с многочисленными пожарами. Ситуация находится под контролем властей, сообщается на странице регионального Министерства лесного хозяйства во «ВКонтакте». Глава региона Александр Усс проводит совещание оперативного штаба по реагированию на ЧС.

Губернатор Александр Усс объявил режим ЧС на всей территории Красноярского края, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что несколько населённых пунктов было обесточено для исключения пожаров из-за обрыва проводов в результате сильного ветра, который в некоторых районах достигает 40 м/с.

В министерстве заверили, что ситуация с пожарами контролируется властями.

В Минлесхозе рассказали, что за минувшие сутки в регионе было ликвидировано 28 пожаров на площади 865,8 га. В борьбе с огнём были задействованы 394 человека и 73 единицы техники, включая 14 воздушных судов.

В ведомстве предупредили, что посещение лесов ограничено, запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву. Местным жителям также напомнили об административной и уголовной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что режим ЧС из-за пожаров введён в Омской области. Губернатор Александр Бурков заверил, что держит ситуацию на личном контроле и пообещал оказать помощь всем, кто остался без жилья из-за стихии.