Врио губернатора Еврейской автономной (ЕАО) области Ростислав Гольдштейн при проверке сделанного в больнице Биробиджана ремонта застрял в лифте.
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На кадрах видео инцидента можно рассмотреть, как рабочий пытается запустить лифт, открывает внешние двери и забирается в шахту на крышу кабины.
Как писал NEWS.ru, руководитель комиссии по вопросам лифтового хозяйства Сергей Чернышов сообщил о планах региональных операторов капитального ремонта. По его словам, все отработавшие свой срок лифты будут заменены в многоквартирных домах России до 15 февраля 2025 года. Задача — за пять лет заменить более 140 тысяч старых лифтов.