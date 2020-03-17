https://static.news.ru/photo/6caa9efe-6883-11ea-954c-fa163e074e61_660.jpg Ростислав Гольдштейн Фото: eao.ru

Врио губернатора Еврейской автономной (ЕАО) области Ростислав Гольдштейн при проверке сделанного в больнице Биробиджана ремонта застрял в лифте.

Как сообщила Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza, Гольдштейн застрял в лифте вместе с главврачом клиники. Официально отмечается, что устройство использовалось только в экстренных случаях и двое мужчин спровоцировали перегруз. Кроме того, перестала работать кнопка вызова.

На кадрах видео инцидента можно рассмотреть, как рабочий пытается запустить лифт, открывает внешние двери и забирается в шахту на крышу кабины.

Как писал NEWS.ru, руководитель комиссии по вопросам лифтового хозяйства Сергей Чернышов сообщил о планах региональных операторов капитального ремонта. По его словам, все отработавшие свой срок лифты будут заменены в многоквартирных домах России до 15 февраля 2025 года. Задача — за пять лет заменить более 140 тысяч старых лифтов.