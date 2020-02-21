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Государственный комитет ветеринарии Крыма сообщил об инциденте в Ленинском районе. В регионе из-за голода, который связан с засухой, погибло около 30 коров.

Кормов у фермерского хозяйства катастрофически недостаточно. Животные истощены, — цитирует сообщение ведомства «МК в Крыму». На данный момент специалисты устанавливают все детали происшествия. Они также отобрали пробы для проведения исследований...