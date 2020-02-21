Руководитель комиссии по вопросам лифтового хозяйства Сергей Чернышов сообщил о планах региональных операторов капитального ремонта. По его словам, все отработавшие свой срок лифты будут заменены в многоквартирных домах России до 15 февраля 2025 года.
У нас задача до 15 февраля 2025 года заменить все отработавшие нормативный срок лифты в многоквартирных домах. Эта работа при поддержке Минстроя регионами осуществляется, мы видим положительную динамику. Задача — за пять лет заменить более 140 тысяч старых лифтов, — цитирует Чернышова ТАСС.
Общая сумма контрактов превысила 40 млрд рублей. На сегодняшний день лидерами по числу контрактов являются Москва, Московская область, Краснодарский край, Республика Башкортостан и Крым.
Как писал NEWS.ru, о разработке программы по замене лифтов стало известно в феврале 2019 года. По оценкам Минстроя, на её полную реализацию потребуется 150–200 млрд рублей.
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