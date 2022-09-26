Глава Дагестана назвал организаторов акций против мобилизации Глава Дагестана Меликов заявил, что несанкционированные акции в Махачкале управлялись из-за рубежа

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Сергей Меликов

Недавние несанкционированные акции в Махачкале, участники которых выступали против частичной мобилизации, управлялись из-за рубежа, заявил глава Дагестана Сергей Меликов. Он подчеркнул, что, несмотря на это, задачи частичной мобилизации в республике будут выполнены, передает ТАСС.

Пока мобилизованные дагестанские ребята с боевым настроем отправляются в учебные центры для подготовки, враги пытаются расколоть наше общество. Очевидно, что акции в Махачкале были подготовленными и управлялись в том числе из-за рубежа. Мы уже с этим сталкивались в 1990-х. К сожалению, многие забыли, к чему это может привести, не все помнят о взрывах жилых домов в Каспийске, Буйнакске, на вокзалах и в метрополитенах, — сказал Меликов.

Он подчеркнул, что организаторы акций в них не участвуют. Меликов добавил, что задачи частичной мобилизации в республике будут выполнены, «в этом сомнений нет». Глава региона поручил главам муниципалитетов «пофамильно сверять списки», чтобы армию пополнили «ребята, которые повысят боеспособность, которые готовы защищать свою страну».

Член Общественной палаты РФ, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина считает, что протесты против частичной мобилизации в Дагестане координировалась с Украины и из Турции. По ее словам, злоумышленники из этих стран распространяли «экстремистские призывы и лозунги» через социальные сети.

Ранее в Хасавюртовском районе Дагестана жители села Эндирей перекрыли федеральную трассу, протестуя против частичной мобилизации. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале, было видно, как на улицы вышли десятки местных жителей. Полиция пыталась разогнать протестующих, стреляя в воздух. По словам местных жителей, причиной перекрытия трассы стало то, что военкоматы вручили повестки молодым людям, недавно вернувшимся из армии.

После этого Меликов пригрозил персональной ответственностью главам городов и районов за ошибки, допущенные при мобилизации граждан, а также призвал исправить их. По его словам, частичная мобилизация должна осуществляться исключительно по объявленным президентом РФ Владимиром Путиным критериям.