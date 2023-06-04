Гладков провел заседание оперштаба после атаки диверсантов

Фото: gladkov_vv/vk.com

Вячеслав Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что провел оперативный штаб в суженном формате. 4 июня Гладков заявил, что в селе Новая Таволжанка шел бой с украинской диверсионно-разведывательной группой.

Провел суженный оперативный штаб с участием органов государственной и муниципальной власти, — глава региона.

В этот день он согласился встретиться с ДРГ для возвращения пленных. О рейде на территорию РФ заявляли бойцы легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Диверсанты требовала встречи с Гладковым для обсуждения обмена пленных.

Минобороны РФ в свою очередь сообщило, что российские военные и пограничники выявили попытку украинской диверсионно-разведывательной группы переправиться через реку в районе Новой Таволжанки в Белгородской области. По противнику был нанесен удар из артиллерии, после чего он ретировался.

Ранее Гладков сообщил, что не менее пяти диверсионно-разведывательных групп заходили в Белгородскую область со стороны Украины с начала СВО. Он отметил, что регион живет в условиях фактического военного конфликта. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.