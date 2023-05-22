Гладков назвал новое число раненых при атаке диверсантов ВСУ под Белгородом Гладков: восемь человек пострадали при атаке диверсантов ВСУ под Белгородом

Фото: vvgladkov/t.me

Вячеслав Гладков

В результате проникновения украинских диверсантов на территорию Белгородской области пострадали восемь человек, сообщил в ходе прямого включения в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, погибших нет.

Восемь человек у нас ранено, по информации от Министерства здравоохранения, Министерства обороны. Погибших среди мирных жителей нет, — сказал белгородский губернатор.

По его словам, бо́льшая часть жителей приграничных районов Белгородской области, куда зашли диверсанты, покинула свои дома и эвакуировалась в безопасные места.

Ранее Гладков рассказал, что на территорию Грайворонского района Белгородской области зашла группа украинских диверсантов. Позднее в регионе был введен режим контртеррористической операции.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов позже подтвердил, что в Белгородскую область зашли бойцы «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг причастность ВСУ к диверсии в Белгородской области.