Генпрокуратура взяла на контроль ситуацию с CОVID-19 в КЧР

https://static.news.ru/photo/1bd85cbc-a331-11ea-a1dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники Генпрокуратуры РФ намерены проконтролировать проверку, которую начала прокуратура Карачаево-Черкессии после жалоб граждан о росте заболеваемости коронавирусом на территории республики, невыплатах стимулирующих надбавок медикам, отсутствии лекарств и средств индивидуальной защиты.

При наличии оснований по результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В регион уже направились следователи центрального аппарата и ГСУ по Северо-Кавказскому федеральному округу. Ранее в соцсетях появилась информация, что сотрудники скорой помощи Черкесска написали заявление об увольнении из-за конфликта с главным врачом. До этого медики жаловались в Минздрав на снижение зарплат и отсутствие средств защиты.

Как писал NEWS.ru, следователи Следственного комитета сообщили о начале проверки в Белгородской области. Причиной стала информация о невыплатах надбавок врачам. По словам медиков, не все получили обещанные выплаты за работу с коронавирусом, а региональное правительство ситуацию не исправило. На данный момент ведётся допрос чиновников, врачей и ответственных за выплаты. Проверка началась после публикации видеозаписи, на кадрах которой медиков из КЧР попросили «закрыть рты».