«Гавканье из-под дивана»: в Крыму ответили на угрозы Подоляка Советник Аксенова Крючков назвал угрозу Подоляка об ударах по Крыму гавканьем из-под дивана

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Замок «Ласточкино гнездо», Крым

Советник главы Крыма Сергея Аксенова по информполитике Олег Крючков назвал гавканьем из-под дивана угрозу украинских властей нанести удар по полуострову. Ранее помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал о ведущихся переговорах с Западом по поставкам дальнобойных ракет для уничтожения артиллерийских складов, находящихся на территории Крымского полуострова. По мнению Крючкова, советник президента Украины Владимира Зеленского не разбирается в стратегии ведения войны, передает РИА Новости.

России ударами по Крыму угрожает Подоляк — человек, который не имеет понятия о войне, стратегии, тактике, характеристиках вооружения. Типичная украинская история — гавкать из-под дивана на Россию, а ночами думать, как подороже продать родину. Я думаю, первые наши танки в Киеве встречать с караваем будут как раз Подоляк и [бывший советник главы офиса Зеленского Алексей] Арестович в веночках и лентах, — высказался Крючков.

Ранее Подоляк в беседе с журналистом Майклом Наки (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) анонсировал удары по «ленивым» российским городам. Это прежде всего относится к Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу, предупредил он.

В ответ на это представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Киев причастен к организации терактов и не гнушается ничем. Пресс-секретарь российского президента добавил, что такие угрозы подтверждают правильность избранного Россией пути по защите страны.