Фура столкнулась с военным броневиком под Смоленском Baza: три человека пострадали после столкновения военного «Тигра» с фурой под Смоленском

Фото: 63.mchs.gov

В Смоленской области грузовая фура врезалась в военный бронеавтомобиль «Тигр», сообщает Telegram-канал Baza. Трое человек получили травмы, никто не погиб. Обстоятельства и причины ДТП не уточняются.

25 июля колонна из 10 единиц военной техники продвигалась из Смоленска в сторону Пскова. Грузовой автомобиль Volvo не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с бронеавтомобилем «Тигр».

В результате происшествия пострадали три человека — водители Volvo и «Тигра», а также пассажир броневика. Их с травмами различной степени тяжести доставили в местные медицинские учреждения. У обоих водителей взяли тест на алкоголь.

Ранее в Башкирии в результате столкновения микроавтобуса Ford Transit и КамАЗа погибло пять человек, 10 пассажиров пострадали. Всего в пассажирском автобусе находилось 20 пассажиров. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.