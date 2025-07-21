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21 июля 2025 в 14:48

ФСБ задержала главу одного российского банка

Baza: главу банка «Снежинский» Богданчикова задержали за хищение 1 млрд рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Глава банка «Снежинский» Федор Богданчиков был задержан сотрудниками УФСБ по Челябинской области, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, у предпринимателя дома и в офисе прошли обыски. Его подозревают в получении взяток и хищении более чем миллиарда рублей.

По версии следствия, Богданчиков получал деньги за помощь в хищении денег, которые были выделены под фиктивные проекты о поддержке многодетных семей. Также, предприниматель мог руководить схемой, при которой оформлялись кредиты на подставных лиц — по этой стратегии из банка «ДОМ РФ» могли похитить более 1 млрд рублей. Возбуждено дело по статье о коммерческом подкупе.

Ранее стало известно, что в Энгельсе два местных жителя в возрасте 38 и 40 лет предстанут перед судом за хищение денежных средств банка на сумму свыше 30 млн рублей. По данным следствия, преступления совершили с 2018 по 2020 год.

До этого в Уфе 23-летний местный житель предстанет перед судом за хищение 595 тысяч рублей с расчетного счета компании своего полного тезки. Фигурант уголовного дела свою вину полностью признал.

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ФСБ
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