ФСБ предотвратила серию терактов в Запорожской области

Фото: shutterstock

Сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов в Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. В Мелитополе задержаны три человека, действовавшие по заданию украинских спецслужб.

ФСБ РФ предотвращена подготовка серии терактов в местах массового пребывания граждан на территории Запорожской области. В Мелитополе задержаны трое граждан Украины при следовании к месту закладки взрывного устройства на одном из рынков города, — сообщили в ведомстве.

В ходе обыска в их автомобиле были найдены компоненты самодельного взрывного устройства на основе пластита и электродетонаторы. По месту жительства задержанных обнаружены два пистолета с боеприпасами и граната с запалом.

В ведомстве добавили, что двое задержанных ранее были судимы за совершение тяжких преступлений на Украине. Они дали признательные показания, сообщив, что готовили теракты по заданию украинских спецслужб с целью устрашения мирного населения.

Задержанные доставлены в Москву, в отношении них возбуждены уголовные дела о подготовке терактов, незаконном обороте взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. Личности фигурантов не разглашаются.

Ранее в Москве арестовали трех граждан Украины по подозрению в подготовке теракта. В СИЗО они пробудут до 23 января 2023 года. В отношении них возбуждено уголовное дело. В Воронежской области 23 ноября была пресечена попытка диверсий на военных и энергетических объектах. Диверсанты были ликвидированы. По данным ФСБ, они являлись членами законспирированной ячейки сторонников украинской националистической идеологии.