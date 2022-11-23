В Воронежской области предотвратили диверсии на военных объектах ФСБ предотвратила диверсии на военных и энергетических объектах Воронежской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли в Воронежской области попытку совершения диверсий на военных и энергетических объектах региона, сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ. Диверсанты открыли стрельбу по силовикам и были убиты ответным огнем. По данным ЦОС, они являлись членами законспирированной ячейки сторонников украинской националистической идеологии.

Федеральной службой безопасности на территории Воронежской области пресечена попытка совершения диверсии на военных и энергетических объектах региона членами законспирированной ячейки сторонников украинской националистической идеологии. При попытке задержания главаря и его двух сообщников в момент извлечения ими средств террора из заранее оборудованного на окраине Воронежа тайника последние оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и ответными действиями были уничтожены, — говорится в сообщении.

Представители ФСБ подчеркнули, что в результате перестрелки мирные жители и сотрудники правоохранительных органов не пострадали.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Севастополе 20-летнего местного жителя, готовившего теракт. Молодой человек планировал поджечь склад горюче-смазочных материалов. В ходе обыска у мужчины были изъяты две бутылки с зажигательной смесью, средства коммуникации и листовки экстремистского содержания.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению теракта). Подозреваемого арестовали на два месяца.