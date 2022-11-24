Троих украинцев арестовали в Москве по подозрению в подготовке теракта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трех граждан Украины арестовали в столице России по подозрению в подготовке теракта. Заключение вынес Лефортовский районный суд Москвы, передает «Коммерсант». На два месяца арестованы Янина Акулова, Дмитрий Сергеев и Дмитрий Жуковский.

Арестованных подозревают в совершении преступлений, которые предусмотрены ч. 1 ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и пунктом «а» ч. 2 ст. 205 «Террористический акт, совершенный организованной группой», ч. 4 ст. 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенные организованной группой», а также ч. 4 ст. 222.1 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Подозреваемых арестовали до 23 января следующего года.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли в Воронежской области попытку совершения диверсий на военных и энергетических объектах региона. Представители ФСБ подчеркнули, что в результате перестрелки мирные жители и сотрудники правоохранительных органов не пострадали.