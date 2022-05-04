ФСБ показала кадры задержания дилера с крупной партией наркотиков

Фото Оперативная съемка

ФСБ России опубликовала кадры задержания наркокурьера, перевозившего крупную партию психотропных веществ на автомобиле в Хабаровске, передаёт «Комсомольская правда». При обыске у него обнаружили около девяти килограммов разных наркотиков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Правоохранители предполагают, что в машине перевозились три килограмма производного N-метилэфедрона и один килограмм смеси гашиша и героина. Далее, повторив маршрут поездки задержанного, силовики обнаружили несколько десятков закладок. Всего по итогам операции изъято около семи килограммов «синтетики», полтора килограмма смеси гашиша и героина и 250 граммов марихуаны.

Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Злоумышленник арестован и находится под стражей, — сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Хабаровскому краю.

Подозреваемым является 35-летний житель Новосибирской области. По данным следствия, он хотел быстро подзаработать и ввязался в наркокурьерный бизнес: мужчина распространял запрещённые вещества по регионам Дальнего Востока. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Афганистане объявили о запрете наркотиков и на выращивание растений, применяемых в производстве наркотических веществ. Кроме героина, гашиша и алкоголя, под новый закон попал и прибыльный для Афганистана опийный мак.