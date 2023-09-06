В России нашли 217 подпольных продавцов и производителей оружия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили 217 подпольных изготовителей и продавцов оружия в 53 регионах России, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. По данным ведомства, оперативно-разыскные мероприятия проводились совместно с полицией и Росгвардией. Всего было изъято свыше 750 единиц огнестрельного оружия, в том числе винтовки, пистолеты, гранатометы и автоматы. Также сотрудники ФСБ изъяли несколько артиллерийских снарядов и гранат.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации по взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 217 жителей из 53 субъектов страны, причастных к восстановлению в подпольных мастерских боевых свойств гражданских образцов оружия и их сбыту, — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что подпольные мастерские работали в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Удмуртии, а также на Алтае. Кроме того, они были обнаружены и на территории новых российских регионов, в частности в ДНР. Сотрудниками полиции и ФСБ изъяты пистолеты АПС, ПМ, ТТ и Beretta, автоматы АК-12, АК-74 и АК-103, пистолеты-пулеметы ППС, ППШ и Thompson, а также другое огнестрельное оружие.

Как сообщалось ранее, ФСБ России задержала жителя Ростовской области, подозреваемого в передаче военных данных украинской стороне. По версии следствия, мужчина переписывался с представителями военных формирований Украины и передавал им сведения об объекте, расположенном в Краснодарском крае. Задержанному может грозить до 20 лет лишения свободы.