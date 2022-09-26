«Фонтанка»: в аэропорту Санкт-Петербурга снимают с рейса призывников

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Пограничники в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге получили от военкоматов списки лиц, которые подлежат частичной мобилизации, пишет «Фонтанка». По данным издания, те, кто в них попал, не могут пройти через границу на контрольно-пропускном пункте (КПП). Призывников разворачивают обратно и отправляют в военкоматы.

При этом никого не задерживают и не передают. Просто всего-навсего снимают с рейса, — пишет газета.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным призвал спокойно относиться к уехавшим из-за мобилизации россиянам. По его мнению, это может быть «неким водоразделом» и «критерием», показывающими, «кто есть кто».

Путин в ходе обращения к гражданам страны объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ подписан, мобилизационные мероприятия начались 21 сентября. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку в соответствии с опытом спецоперации. Кроме того, мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.