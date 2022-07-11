Житель Ленобласти объяснил стрельбу по отдыхающим «борьбой с наркоманами» «Фонтанка»: в Ленобласти установили личность маньяка, стрелявшего по местным жителям из ружья

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Следователи раскрыли личность маньяка, стрелявшего по петербуржцам на водоемах. Как сообщает «Фонтанка», им стал 28-летний житель Ленобласти. В газете написали, что мужчина стрелял из мелкокалиберного ружья по отдыхающим на озерах. Так, 3 июля маньяк застрелил 33-летнего петербуржца на берегу озера Гупуярви. Чуть позже, 9 июля, маньяк подстрелил одного из отдыхающих на Лемболовском озере.

После этого сотрудники правоохранительных органов начали расследование. Одна из жительниц поселка Васкелово 10 июля рассказала полицейским о «странном парне», который жил неподалеку от нее. По словам пенсионерки, молодой человек постоянно уходил из дома по ночам. В итоге следователи выяснили, что убийцей оказался 28-летний стрелок, который якобы «боролся с наркоманами». При этом имя маньяка Telegram-канал называть не стал.

Ранее в Москве задержали серийного насильника в районе лесопарковой зоны около Ботанического сада. Им оказался Жалил Жумаев. Перед задержанием преступник напал на 18-летнюю девушку, работающую в кафе «Московское небо». Сотруднице заведения удалось отбиться от нападавшего с помощью газового баллончика и убежать. Всего в километре от места преступления насильника задержали полицейские.

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