Фермеры Подмосковья смогут бесплатно повысить квалификацию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фермеры Подмосковья смогут пройти бесплатное повышение квалификации с 15 сентября, заявил глава Министерства сельского хозяйства РФ Владислав Мурашов в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Сельхозпроизводителей ждут 45 программ по основным направлениям растениеводства, животноводства, агроинжененрии, мелиорации, экономики и управления.

Среди программ — очень востребованные направления, в том числе «Пчеловодство» и «Использование беспилотных летательных аппаратов в мониторинге сельхозугодий», — сообщил специалист.

Курсы будет вести Федеральный центр компетенций на базе Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева. Длительность каждого курса — 16 часов. Занятия будут проводиться онлайн. По итогам обучения участникам выдадут удостоверения о повышении квалификации государственного образца.

Ранее стало известно, что житель подмосковных Луховиц Андрей Гусев вырастил самую большую тыкву в Московской области, а возможно, и в России. Это станет известно после ее итогового взвешивания на фестивале гигантских тыкв в Ульяновске. Плод был назван Атлантой, он весит более 800 кг.