Евгений Пригожин назвал причину проблем с социальным питанием в Петербурге Евгений Пригожин назвал откаты причиной проблем с социальным питанием в Петербурге

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Российский бизнесмен Евгений Пригожин

Российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого неоднократно называли экспертом в области организации общественного питания, заявил, что социальным питанием в Санкт-Петербурге управляют «фрики из 80-х», которые закрывают глаза на многочисленные откаты и пельмени из «мышиных хвостов». Он в шутку предположил, что в Северной столице вместо социального действует система «откатного питания», пишут «Невские Новости».

Управляют социальным питанием нашего города те самые фрики из 80-х — бывшие заведующие столовыми, которые привыкли, что поставщик пельменей привозит несъедобные изделия из мышиных хвостов, а берут их, потому что всем понятно, что есть откат. Проверяющие инстанции пишут, что они вполне пригодны, потому что тоже, как известно, получают откат, а органы, проверяющие проверяющих, и это не секрет, получают откат, потому что не усмотрели откат. Поэтому социального питания в Петербурге нет, есть «откатное питание», — высказался Пригожин.

Предприниматель убежден, что основная задача петербургских операторов социального питания заключается в зарабатывании денег. Поэтому они стараются максимально снизить цену контракта, чтобы выиграть тендер. При этом такие недобросовестные операторы проводят массу махинаций, чтобы уложиться в бюджет и заработать. Однако, по словам Пригожина, от этого страдают дети, которые не хотят есть «жидкую вонючую кашу», размазанную по тарелке. Бизнесмен посетовал, что еду для школьников производят и поставляют в «тотально разрушенных пищеблоках», в условиях полной антисанитарии.

Ранее глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова заявила, что необходимо проанализировать возможности школьных столовых, чтобы организовать бесплатное питание для старшеклассников в учебных заведениях. Она уточнила, что политикам предстоит серьезная работа, поэтому говорить о каких-либо сроках пока рано.