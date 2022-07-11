Эскалатор изувечил годовалую девочку в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Годовалая девочка споткнулась на эскалаторе в ТЦ «Мега Дыбенко» в Санкт-Петербурге, ее рука попала в зону действия механизма, в результате ребенок получил серьезную травму фаланги пальца, сообщил «Невским Новостям» источник в правоохранительных органах. В свою очередь специалисты отделения микрохирургии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета провели операцию, чтобы восстановить функции пострадавшего пальца.

В полицию поступило сообщение от медиков детской больницы. К ним поступил ребенок с изуродованным пальцем. Мать малышки объяснила, что они всей семьей гуляли по торговому центру и во время спуска на эскалаторе девочка упала. Ее рука попала в действие механизма, — пишет издание.

Медики диагностировали размозжение фаланги, при попадании в больницу девочка находилась в состоянии средней степени тяжести. Операция прошла успешно, функцию фаланги удалось восстановить. Силовики проверили семью пострадавшей и выяснили, что никто из родственников девочки не состоит на учете в полиции.

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