«Эрудиция и ум — разные вещи»: Куйвашев ответил на слова Вассермана об ЛГБТ Куйвашев отреагировал на слова Вассермана об ЛГБТ в Екатеринбурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отреагировал на слова депутата Госдумы Анатолия Вассермана о том, что Екатеринбург находится в списке городов, где много представителей ЛГБТ. На своей странице во «ВКонтакте» глава региона написал, что магистр «Своей игры» доказал, что эрудиция и ум — разные вещи.

В очередной раз кто-то решил, что все знает о Екатеринбурге. Депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман заявил, что в нашем городе «процветает тяга к гомосексуализму». Что ж, с одной стороны приятно, что Екатеринбург поставили в один ряд с Москвой и Санкт-Петербургом <...>. С другой стороны, магистр «Своей игры» в очередной раз доказал, что эрудиция и ум — разные вещи, — заявил Куйвашев.

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пока не комментировали заявление Куйвашева.

Глава региона добавил, что в области ежегодно растет число многодетных семей, поэтому ему непонятно, как Вассерман сделал свой вывод о городе. В конце своего поста Куйвашев пригласил депутата посетить Екатеринбург и «рассказать, чем он так отличается от других».

Ранее телеведущий Владимир Соловьев вновь обрушился с критикой на жителей Екатеринбурга и политиков Урала. По его словам, в столице региона присутствует «сволота псевдоуральская», которая «поливает дерьмом» российскую армию и власть.