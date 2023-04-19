Электричка под Новосибирском «потеряла» в пути последний вагон Вагон отцепился от пригородного электропоезда в Новосибирской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пригородный электропоезд в Новосибирской области лишился в пути последнего вагона, сообщили «Сиб.фм» в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Уточняется, что инцидент с отцеплением вагона произошел 18 апреля на перегоне между станциями Коченево и Дупленская Западно-Сибирской железной дороги. Состав следовал по маршруту Новосибирск — Барабинск.

Причины и обстоятельства транспортного происшествия устанавливаются, задержка в движении поездов составила более одного часа, иных последствий указанное событие не повлекло, — рассказали в надзорном ведомстве.

Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.

Ранее в Кемеровской области лосенок, вышедший на железнодорожные пути, нарушил расписание движения поездов. Животное отказывалось уходить и никак не реагировало на звуковые сигналы, которые подавали машинисты. Более того, в какой-то момент юный лось начал бросаться под колеса поезда. О детеныше на путях машиниста до этого предупредили коллеги, поэтому поезд заранее замедлил ход. Движение было оставлено примерно на десять минут.