Лосенок нарушил расписание поездов в Кузбассе В Кузбассе лосенок на путях нарушил движение поездов

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В Кузбассе Кемеровской области лосенок вышел на пути и нарушил расписание движения поездов. Животное отказывалось уходить и никак не реагировало на звуковые сигналы, которые подавали машинисты, сообщает ОТР. Более того, в какой-то момент лосенок начал бросаться под колеса поезда.

Как сообщает телеканал, о животном на путях машиниста до этого предупредили коллеги, поэтому поезд заранее замедлил ход. Движение было оставлено примерно на десять минут – лосенок отказывался пропускать поезд.

На видео, снятом из кабины машиниста, отметили, что у животного повреждена задняя нога. Вероятнее всего, лосенок получил травму, зацепившись о грузовой поезд.

В Самарской области недалеко от железнодорожной станции Кинель ранее четыре вагона грузового поезда сошли с рельсов. Все вагоны были порожними. По факту произошедшего проводится проверка.

В феврале в Дальнегорске в Приморском крае сотрудники полиции спасли дикую косулю. Животное вышло к людям из-за того, что в лесу стало трудно добывать пропитание из-за снежной зима. Поймать косулю удалось, когда та забежала в здание больницы. После осмотра сотрудники полиции на патрульной машине отвезли животное к лесу.