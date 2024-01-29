Экспертиза признала вменяемыми подростков, забивших подругу ради лайков

Экспертиза признала вменяемыми подростков-блогеров, которые в мае прошлого года в Санкт-Петербурге забили до смерти молотком 13-летнюю подругу ради лайков, пишет Telegram-канал Mash на Мойке. Уточняется, что 17-летний молодой человек и 16-летняя девушка отдавали себе отчет в своем поступке.

Как сообщает канал, подростки готовилиськ преступлению — заранее купили одежду, инструменты, выкопали яму и выбрали жертву. Подозреваемый специально познакомился с ней на улице накануне.

Преступление было совершено в мае прошлого года в прямом эфире стримаодной из социальных сетей. 16-летний блогер со своей 15-летней подругой пригласили жерству в лес в районе поселка Парголово «дать интервью». Позднее подросток нанес жертве не менее 10 ударов молотком. Тело девочки он закопал в заранее подготовленную могилу вместе с вещами убитой. Подростков задержали. Он признался в совершенном убийстве и отметил, что хотел совершить суицид, но в итоге решил сесть в тюрьму.

В понедельник, 29 января, стало известно, что в городе Березники Пермского края пьяный мужчина избил подростка за расстегнутую куртку. Он ударил мальчика по лицу, в результате чего тот упал. После мужчина начал пинать подростка и угрожал отрезать ему голову, если тот решит пожаловаться на нападение в социальных сетях.