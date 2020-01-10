https://static.news.ru/photo/e9cca1d0-3461-11ea-90c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press

У анапского побережья Чёрного моря массово гибнут медузы. Это могло произойти из-за дезориентации морских организмов течением, выбросившим их на берег. Так считает заместитель начальника краснодарского гидрометцентра Андрей Бондарь.

Особенно много медуз погибли в районе села Большой Утриш. Местные экологи ранее предположили, что всему виной аномально высокая для этого времени года температура воды. По их мнению, морские организмы сильно расплодились в тёплой воде, а потом резкое похолодание и штормовой ветер привели к их массовой гибели, передаёт РИА Новости.

Бондарь с этой версией не согласен. Метеоролог утверждает, что море в это время было спокойным, а вода не может так быстро реагировать на скачки температуры воздуха. Как пояснил эксперт, причины необычной реакции медуз могут быть совершенно разными. Их, в том числе, могло прибить к берегу течение, интенсивность которого очень переменчива.

Бондарь пояснил, что помимо основного черноморского, возле берега крутятся ещё так называемые ринги.

Они образуют бляхи с распреснённой водой. Она выносится из рек уже обогащённой биогенами, и в ней много корма для медуз. Одну из таких блях, на которой были медузы, и могло принести течение, — предположил эксперт.

Медуз нужно проверить на наличие загрязнений и отравляющих веществ. Только после этого можно будет понять причины массовой гибели этих существ.

Как писал NEWS.ru, учёные бьют тревогу не только из-за медуз. Ранее эксперты из Южного научного центра РАН заявили, что изменение экосистемы Чёрного моря может привести к ухудшению качества воды — она станет мутной и покроется хлопьями.