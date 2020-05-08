Эксперт предсказал пик коронавируса в регионах в конце мая

https://static.news.ru/photo/cfd3656c-91e4-11ea-9bda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пик заражения коронавирусом в большей части российских регионов может наступить в конце мая. Такого мнения придерживается кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Он предупредил, что вторая волна заболеваемости может начаться в случае, если ограничительные мероприятия будут соблюдать менее 80% населения.

Тавадян не исключил, что количество заболевших вновь начнёт расти после майских праздников, появятся новые очаги заражения, поскольку уставшие от карантина люди могут возобновить общение в этот период. В итоге пик заболеваемости сдвинется на конец месяца, а окончание эпидемии в таком случае следует ожидать в конце лета, сообщает РИА Новости.

В России, согласно последним данным, 198,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 31 тысячи человек, умерли – 1,8 тысячи. В Москве более 104 тысяч заразившихся, 12,7 тысячи выздоровели, 1010 умерли.

Ранее NEWS.ru писал, что медики также ожидают спада заболеваемости в конце мая-начале июня. Они отмечают, что в последние несколько дней прирост заражённых обусловлен выросшим количеством тестов. При этом количество госпитализируемых не увеличивается.