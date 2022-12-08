Экс-проректору МГУ вынесли приговор по делу о крупном мошенничестве Суд приговорил экс-проректора МГУ Гришина к четырем годам колонии-поселения за мошенничество на 271 млн рублей

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Бывшего проректора МГУ имени Ломоносова Алексея Гришина приговорили к четырем годам колонии-поселения по делу о мошенничестве, сообщила прокуратура Мордовии. Суд в Саранске также назначил ему штраф в размере 600 тысяч рублей. Гришина признали виновным в том, что он, будучи бенефициаром Мордовпромстройбанка, продал Корпорации развития Мордовии выставочный комплекс по стоимости, превышавшей реальную на 271 млн рублей.

Гришин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). <...> Ленинский районный суд Саранска приговорил Гришина к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении со штрафом в 600 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре Мордовии.

Приговор пока не вступил в силу. Продолжается расследование в отношении других фигурантов.

Гришин в период с января 2017 года по апрель 2021 года участвовал в продаже выставочного комплекса "МордовЭкспоЦентр", принадлежавшего Мордовпромстройбанку, одним из владельцев которого он являлся. Как установили следователи, комплекс в Саранске был продан на 271 млн рублей дороже реальной стоимости.

Гришина задержали и заключили под стражу в августе 2020 года, но позже перевели под домашний арест. Он пошел на сделку со следствием.

Накануне стало известно об объявлении в международный розыск экс-начальника одного из отделов Института госслужбы и управления РАНХиГС Аслана Фейзбы по обвинению в растрате в особо крупном размере. В РАНХиГС отмечали, что Фейзба не является сотрудником вуза с 2021 года. По данным ТАСС, он проходит по делу директора РАНХиГС Игоря Барцица, ранее признавшего вину в мошенничестве и возместившего ущерб.