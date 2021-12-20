Экс-главу Минздрава Хакасии обвинили в превышении полномочий

Абаканский городской суд признал виновными в превышении полномочий (ст. 286 УК РФ ) бывшего главу Минздрава Хакасии и его заместителя, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Отмечается, что в 2019 году они использовали санитарную авиацию для транспортировки из Кузбасса коллег, попавших в ДТП, растратив бюджетные средства. Чиновникам назначены условные сроки.

Преступными действиями виновных лиц допущено неправомерное расходование бюджетных средств, выделенных в рамках национального проекта «Здравоохранение», на общую сумму более 900 тысяч рублей. Судом назначено условное наказание в виде трёх лет лишения свободы экс-министру и двух лет соответственно действующему первому заместителю министра, — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в декабре 2019 года чиновники использовали санавиацию для транспортировки в республиканскую больницу двух коллег, которые находились в клинике Кемеровской области после ДТП. Суд установил, что таким образом чиновники нарушили законодательство и превысили должностные полномочия, поскольку для данных действий не имелось медицинских показаний.

Ранее в Севастополе задержали за превышение полномочий экс-главу департамента сельского хозяйства региона Вадима Кирпичникова. По данным следствия, осенью 2020 года он заключил договоры на длительные сроки с бизнесменами на размещение без проведения аукционов нестационарных торговых объектов на пляже «Мыс Хрустальный» и набережной Корнилова, чем нанёс городскому бюджету ущерб свыше миллиона рублей.