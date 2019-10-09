Верховный суд России оставил без изменения решение Советского суда Махачкалы по делу экс-мэра города Мусы Мусаева. Чиновник получил право на условно-досрочное освобождение (УДО).
9 октября Мусаев вышел на свободу.
Советский суд города Махачкалы 24 сентября удовлетворил ходатайство защиты Исаева и принял решение о его условно-досрочном освобождении, — сообщает «
Интерфакс».
Ранее News.ru писал, что Мусаев в октябре 2018 года был приговорён к четырём годам в колонии общего режима. Его признали виновным в превышении полномочий.
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