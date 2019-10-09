Фото: Муса Мусаев/facebook.com

Около 40 работников муниципального предприятия «Гаражстройэксплуатация» в Саранске начали забастовку из-за отсутствия зарплаты на протяжении четырёх месяцев. Часть из них перегородили бульдозерами въезд на территорию полигона ТБО в окрестностях села Белогорское, собрав очередь из мусоровозов.

Как пишет издание «Столица С», в последний раз рабочим предприятия выдали по пять тысяч рублей в июне. На днях рабочие написали коллективное обращение директору предприятия, 72-летнему Василию Кузнецову, в котором...