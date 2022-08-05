Экс-главу алтайского Минздрава задержали за крупную взятку На Алтае задержан экс-министр здравоохранения Решетов по подозрению в получении крупной взятки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший министр здравоохранения Республики Алтай Павел Решетов был задержан сотрудниками ФСБ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По данным правоохранительных органов, Решетов получил взятку в особо крупном размере.

Сегодня сотрудниками УФСБ по Республике Алтай задержан бывший министр здравоохранения Республики Алтай Решетов Павел Эдуардович. Он подозревается в получении крупной взятки от коммерческой структуры за заключение прямых контрактов на поставку оборудования, — говорится в сообщении.

Решетов значился министром здравоохранения Алтая с августа по декабрь 2018 года, после чего возглавил Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями. В феврале 2022 года Решетов перешел на должность главврача Кош-Агачской районной больницы в Республике Алтай. Отмечается, что взятку он мог получить с предыдущего места работы, за поставку оборудования для реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями.

Ранее Московский городской суд приговорил депутата Госдумы Вадима Белоусова к 10 годам колонии строгого режима за получение взятки в 3,25 млрд рублей. Сообщается, что парламентарий уже лишен депутатской неприкосновенности. Также Белоусова оштрафовали на 500 млн рублей, лишили медали «За заслуги перед Отечеством» и запретили занимать определенные должности три года.