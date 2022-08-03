Депутат Госдумы получил 10 лет колонии за взятку Депутата Госдумы Белоусова приговорили к 10 годам колонии строгого режима за получение взятки в 3 млрд рублей

Фото: t.me/moscowcourts

Оглашение приговора по делу действующего депутата Госдумы Вадима Белоусова и главного бухгалтера «Первого хлебокомбината» Маргариты Бутаковой

Московский городской суд приговорил депутата Госдумы Вадима Белоусова к 10 годам колонии строгого режима за получение взятки в 3,25 млрд рублей, передает РИА Новости. Сообщается, что парламентарий уже лишен депутатской неприкосновенности. Также Белоусова оштрафовали на 500 млн рублей, лишили медали «За заслуги перед Отечеством» и запретили занимать определенные должности три года.

Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в колонии строгого режима, — огласил приговор судья.

Белоусов вину не признал и не явился в суд, где после приговора его должны были заключить под стражу. На время слушания дела он находился под подпиской о невыезде.

По данным следствия, с 2010 по 2014 год Белоусов и бывший главный бухгалтер челябинской компании «Первый хлебокомбинат» Маргарита Бутакова совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами получили от дорожно-строительной компании взятку за приоритет при распределении госзаказов на содержание, ремонт и строительство автодорог на общую сумму 3,25 млрд рублей.

В этот же день, 3 августа, Пресненский районный суд Москвы арестовал экс-руководителя аппарата главы МЧС России Вадима Сойникова по делу о превышении должностных полномочий. Сообщается, что следствие попросило заключить под стражу бывшего чиновника до 1 октября, ему грозит до 10 лет колонии.