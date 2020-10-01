Экс-глава Камчатки ждёт от министерства счастья реальных результатов

https://static.news.ru/photo/e8ee1142-03ee-11eb-a181-fa163e074e61_660.jpg Михаил Машковцев Фото: Ольга Яковлева/vk.com

Бывший губернатор Камчатки Михаил Машковцев оценил удачное название, которое действующий глава региона дал министерству социального благополучия и семейной политики, — министерство счастья.

В то же время он подчеркнул, что за красивыми словами должны стоять реальные действия и результаты.

«Министерство счастья» — красиво звучать будет. А вот поработать, чтобы оно действительно стало министерством, пусть не счастья, а хотя бы благополучия, для очень большого количества нищих и обездоленных камчатцев, — сообщил Машковцев в интервью «Политике сегодня».

Он добавил, что такой жест может добавить губернатору популярности среди местных жителей.

Если у него это получится, то я мысленно пожму ему руку и буду аплодировать. А пока всё это — лишь красивые слова, — подытожил Машковцев.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Камчатки Владимир Солодов заявил о планах создать региональное министерство социального благополучия и семейной политики, которое также назвал министерством счастья.