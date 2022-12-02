Экономист объяснил необходимость регулирования цен в новых регионах Экономист Масленников объяснил необходимость регулирования цен в новых регионах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В ФАС реагируют на разговоры о росте цен, выдвигая инициативу по передаче регионам полномочий по самостоятельному заключению соглашений с поставщиками и ретейлерами для ограничения наценок на социально значимые продукты, заявил NEWS.ru экономист Никита Масленников. Воспользуются ли все субъекты этой возможностью — вопрос открытый, но для новых регионов (ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области) это вполне возможно в связи, в частности, с непростым периодом адаптации к российскому правовому и экономическому пространству, заметил эксперт. Сроки реализации полномочий могут быть связаны с периодом бюджетного планирования, сказал экономист.

Для контроля за самочувствием людей и динамикой ценообразования такие полномочия желательны. Вполне вероятно, что новые регионы ими воспользуются. Сейчас постоянно те или иные ведомства предлагают разные варианты урегулирования ситуации. Надо посмотреть, что из этого выйдет, — сказал Масленников.

Эксперт напомнил, что сейчас в правительстве обсуждают вариант с бюджетным планированием в этих регионах не на три года, а на год. Кроме того, региональные и местные бюджеты объединяются, бюджетополучатели определяются как казначейские организации и не только. ФАС в этом русле и предлагает меры для переходного периода.

Мы не можем загодя сказать, нужно ли на деле регионам регулирование. Но у них должно быть такое право. Воспользуются — хорошо. А не воспользуются — еще лучше, значит у них цены обеспечивают доступность товаров и продуктов для населения, —подчеркнул экономист.

Любое административное вмешательство в подобные процессы на федеральном уровне потом «выскакивает в самом неожиданном месте», поэтому этого лучше не делать, сказал эксперт.

Ранее ФАС разработала проект постановления, согласно которому власти субъектов, включая администрации новых регионов России, смогут временно заключать соглашения с поставщиками и ретейлерами для ограничения цен на социально значимые продукты. По словам представителей ведомства, соглашения о стабилизации стоимости ряда товаров будут носить исключительно добровольный характер.

В ФАС отметили, что регионы смогут самостоятельно определять меру необходимости подобных соглашений. В ведомстве не стали уточнять срок введения указанной меры.