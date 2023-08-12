Движение транспорта по Крымскому мосту восстановили

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на переправе. Проезд транспорта был перекрыт в течение почти двух часов.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ попытались нанести удар по мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударной вариант. Ракета была перехвачена и сбита средствами противовоздушной обороны.

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал в Telegram о двух сбитых в районе моста украинских ракетах. Он подчеркнул, что переправа не получила повреждений в результате атаки.

Вечером 7 августа на Крымском мосту перекрывали движение из-за сообщений о надводном беспилотнике. Движение по мосту было приостановлено с 22:15 до 23:31. Причиной тому послужило обнаружение в акватории Черного моря подозрительного предмета, который напоминал катер без экипажа. Спустя некоторое время выяснилось, что объект не представляет никакой опасности.

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов прежде говорил, что предупреждение Украины о «военной угрозе» в акватории шести российских портов в Черном море является заявкой на новые теракты против гражданского населения.