Стало известно о штатном движении поездов в сторону вокзала в Брянске МЖД: несмотря на падение БПЛА, движение поездов в Брянске осуществляется штатно

Фото: t.me/mzd_rzd

Движение поездов в сторону вокзала Брянск-Орловский осуществляется в штатном режиме, несмотря на повреждение остекления из-за падения БПЛА, сообщается в Telegram-канале МЖД. Несмотря на частичное закрытие вокзала для работы экстренных служб, посадка и высадка на платформы не изменена, также открыт кассовый зал.

Сегодня в 17:25 в результате падения беспилотника повреждено витражное остекление в одном из залов вокзала Брянск-Орловский. <...> Движение поездов осуществляется в штатном режиме, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны вечером 7 сентября перехватили два беспилотных летающих объекта самолетного типа в небе над Брянском. В ведомстве отметили, что один из дронов был уничтожен в воздухе.

Примерно за час до этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ с помощью дрона попытались атаковать промышленный объект в городе, в результате чего загорелось административное здание. Глава региона отметил, что в результате инцидента пострадавших нет, на месте работают сотрудники экстренных служб. Позднее губернатор добавил, что один из БПЛА был подавлен силами РЭБ и потерял управление над ж/д вокзалом.