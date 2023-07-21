Движение на Крымскому мосту восстановлено после воздушной тревоги

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Крымский мост открыли после объявления воздушной тревоги, сообщил оперативный штаб республики в официальном Telegram-канале. В настоящее время транспорт может передвигаться беспрепятственно.

Движение по Крымскому мосту возобновили, — сказано в публикации.

Советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале написал, что при любой террористической угрозе с Крымского моста убирают людей и транспорт. Безопасность объекта обеспечивается круглосуточно, отметил он.

Друзья, мы живем в условиях СВО. Враг уже два раза наносил удары по Крымскому мосту. При любой даже теоритической угрозе с объекта убирают людей и машины, — сказал Крючков.

Он призвал граждан в моменты объявления воздушной тревоги сохранять спокойствие и не пользоваться телефонами. По словам советника главы Крыма, враг может отслеживать чаты и пользоваться снятыми с моста видео.

Ранее оперштаб Крыма сообщил о закрытии Крымского моста. В республике вечером, 20 июля прозвучала воздушная тревога. Всех попросили покинуть мост.

Ранее немецкая газета Der Spiegel написала, что ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту 17 июля, чтобы отвлечь от неудач в ходе затянувшегося контрнаступления. Украинская армия сменила тактику, потому что не может захватить позиции Вооруженных сил России.