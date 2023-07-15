Две воздушные цели сбили над Белгородом Гладков: средства ПВО перехватили над Белгородом две воздушные цели

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силы противовоздушной обороны ВС РФ сбили две цели в небе на подлете к Белгороду, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших в результате инцидента нет.

Над Белгородом сработала наша система ПВО. Сбиты две воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших нет, — сообщил губернатор.

Ранее стало известно, что беспилотник со взрывным устройством рухнул в Курчатове. Тогда мощный взрыв слышали в некоторых районах города, и местные жители предположили, что сработала система ПВО. В результате инцидента никто не пострадал, однако аппарат упал вблизи Курской атомной электростанции — Курчатов расположен всего в четырех километрах от АЭС.

Позднее ситуацию прокомментировали в Министерстве иностранных дел РФ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявляла, что целью налета была именно Курская АЭС. Станцию уже пытались атаковать летом 2022 года. Тогда диверсанты взорвали опоры линий электропередачи, что могло привести к нарушению функционирования систем АЭС. В МИД призвали международное сообщество и руководство МАГАТЭ и ООН обратить внимание на эти инциденты.