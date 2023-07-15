Захарова назвала цель украинского дрона в Курской области Захарова: целью дронов в Курчатове была Курская АЭС

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Целью БПЛА во время атаки на Курскую область 14 июля была Курская АЭС, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые приводятся на сайте МИД России, Киев использует ядерный терроризм в разрешении конфликта.

Вероятной целью новой украинской провокации была именно АЭС, что в очередной раз свидетельствует о том, что киевский режим встал на путь использования методов ядерного терроризма, — говорится в официальном сообщении.

Также Захарова отметила, что в августе 2022 года в результате действий украинских диверсантов были подорваны опоры линий электропередачи, что создало риски безопасному функционированию станции. Она призвала международное сообщество и руководство МАГАТЭ и ООН обратить внимание на эти инциденты.

Решительно осуждаем злонамеренные планы Украины активно использовать террористические методы против российских атомных электростанций, что может привести к возникновению масштабной ядерной катастрофы в Европе, — подчеркнула Захарова.

Ранее Захарова заявила, что оказание военной помощи Украине со стороны Европы никак не способствует дипломатическому урегулированию конфликта. Также она сказала, что на фоне СВО западные страны, и в особенности США, извлекают выгоду из кризиса системы безопасности в Европе.