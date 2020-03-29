https://static.news.ru/photo/e76a79fc-71ac-11ea-aff0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Хабаровские врачи подтвердили коронавирус у двух человек, контактировавших с инфицированным и находившихся в изоляции.

По данным краевого Минздрава, круг лиц, с которыми общались пациенты, определён. Всех их поместили под медицинское наблюдение.

В настоящее время коронавирус в Хабаровском крае выявлен у семи человек. Ещё у пяти подозревают заболевание.

Ранее NEWS.ru писал, что третий случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Рязанской области. Инфекция обнаружена у женщины, которая вернулась из поездки в Турцию. Также третий случай COVID-19 подтвердили в Томской области.

Всего в России зафиксировано 1534 случая коронавирусной инфекции, из которых более тысячи приходится - в Москве. Выздоровели 64 человека, скончались – восемь.

В мире инфицированы более 671 тысячи человек. Жертвами болезни стали более 30 тысяч человек, выздоровели свыше 145 тысяч.