Два человека пострадали при обстреле ВСУ Шебекино Гладков: один человек был ранен и еще один контужен при обстреле Шебекинского округа

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канал, что при очередном обстреле Шебекинского округа пострадали два человека. По его словам, они будут доставлены в городскую больницу на бронеавтомобиле.

В Новой Таволжанке после прилета 40 снарядов ствольной артиллерии пострадали два мирных жителя. У одного мужчины осколочное ранение бедра, у второго — контузия, — написал глава региона.

Губернатор добавил, что в Шебекино произошло возгорание на одном из промышленных предприятий после того, как в него попал украинский снаряд. По словам Гладкова, пожарные расчеты уже отправились на место происшествия.

Ранее Гладков сообщил о гибели двух человек при обстреле Шебекинского округа. Он уточнил, что жертвами атаки стали две женщины – их убило осколками снаряда, когда они ехали в автомобиле по поселку Малова Пристань. Кроме того, осколочные ранения получили двое мужчин, проезжавших там же в другом автомобиле. В тяжелом состоянии они были госпитализированы.