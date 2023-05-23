Два человека погибли в результате падения параплана в Гатчине

Фото: Patricia Galiana / Keystone Press Agency / Global Look Press

Два человека погибли в результате падения мотопараплана в Гатчине Ленинградской области, сообщает в Telehgram пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. В ведомстве добавили, что организована проверка для установления обстоятельств трагедии. Падение летального аппарата произошло 23 мая примерно в 21:00 мск.

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта в связи с падением мотопараплана в городе Гатчине Ленинградской области, — сообщили в ведомстве.

На место происшествия для координации работы правоохранительных органов выехали Ленинград-Финляндский транспортный прокурор Алексей Оптовкин и его заместитель Дмитрий Кокорев.

Ранее четыре человека погибли в результате крушения самолета близ побережья Флориды в США. По данным полицейского управления города Венис, сначала были обнаружены тела двух мужчин 60 и 64 лет. В дальнейшем водолазы нашли тела двух женщин 57 и 68 лет, а также обломки легкомоторного самолета Piper PA-32.