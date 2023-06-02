Два человека погибли при обстреле села в Белгородской области Гладков: село Соболевка попало под обстрел ВСУ, предварительно погибли два человека

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Соболевка Валуйского городского округа. По его данным, обстрел производился со стороны ВСУ, снаряды реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» были выпущены по частному сектору. По предварительным данным, погибли два человека.

По предварительным данным, два человека погибли. В момент обстрела они находились во дворах собственных жилых домов. От полученных травм они скончались на месте, — написал Гладков.

Он также сообщил о шестерых пострадавших, среди которых двое детей. Все они госпитализированы. Один из раненых находится в тяжелом состоянии.

Губернатор отметил, что от прямого попадания снаряда начался пожар, огонь охватил хозяйственные постройки и гараж в двух частных жилых домовладениях. Пожарные расчеты приступили к тушению огня.

Выявлены повреждения по меньшей мере еще в четырех домовладениях — там пробиты крыши, посечены фасады и заборы, выбиты окна.

Ранее Гладков сообщил о гибели двух человек при обстреле Шебекинского округа. Он уточнил, что двух женщин убило осколками снаряда, когда они ехали в автомобиле по поселку Маслова Пристань. Кроме того, осколочные ранения получили двое мужчин, проезжавших в другом автомобиле. Они были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Гладков также предположил, что на восстановление пострадавших в результате обстрелов промышленных предприятий в городе Шебекино потребуется порядка 13 млрд рублей. По данным главы региона, в результате обстрелов были повреждены десять предприятий.