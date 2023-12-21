Два человека погибли после падения дельтаплана на Ставрополье

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Два человека погибли при падении дельтаплана на Ставрополье, сообщил глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко. По его словам, которые приводит ТАСС, трагедия произошла около поселка Мирный. На месте работают экстренные службы.

Сегодня в 13:45 мск поступила информация о том, что за поселком Мирный произошло крушение дельтаплана моторного. Два человека погибли, — сказал Бондаренко.

В июле тоже в Ставропольском крае уже был инцидент с дельтапланом. Двое россиян упали на гору во время полета, их состояние оценивалось как крайне тяжелое. Что послужило причиной падения летательного средства, не сообщалось.

До этого на фестивале воздухоплавания «ПроНебо» в Пермском крае дельтаплан рухнул на землю. Во время разгона летательный аппарат напоролся на палатку, из-за чего перевернулся и упал. В результате ЧП никто не пострадал.

Перед этим в Челябинской области двое мужчин разбились насмерть при полете на дельтаплане. Экстремальный полет был подарен одному из них супругой, вторым погибшим оказался его инструктор, который вылетел с ним с базы. В процессе полета что-то пошло не так, и летательное средство рухнуло в поселке Совхозный Катав-Ивановского района.