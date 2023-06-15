Житель Челябинской области разбился об землю после подарка жены Baza: двое жителей Челябинской области разбились на дельтаплане

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Челябинской области двое мужчин разбились на смерть при полете на дельтаплане, сообщает Telegram-канал Baza. По информации канала, экстремальный полет был подарен одному из мужчин его супругой, вторым погибшим оказался его инструктор. По факту произошедшего проводится проверка.

По данным Baza, жительница Челябинской области подарила своему супругу полет на дельтаплане еще в январе. Он решил воспользоваться им 14 июня. Мужчина вылетел из базы вместе с инструктором. В процессе полета что-то пошло не так, и летательное средство рухнуло в поселке Совхозный Катав-Ивановского района Челябинской области. Оба мужчины скончались.

Ранее сообщалось, что в Комсомольске-на Амуре пилот мотодельтаплана погиб при крушении летательного средства. По информации журналистов, летчик пытался зайти на посадку, однако в какой-то момент мотодельтаплан упал и разбился вместе с ним.

До этого стало известно, что в подмосковном Звенигороде дельтаплан упал на частный жилой дом. В Сети появились видео с моментом падения летательного средства. На кадрах видно, как машина, идущая на небольшой высоте, начинает крутиться в воздухе, после чего падает на небольшую постройку. Сам пилот при падении дельтаплана не пострадал.